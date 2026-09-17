Aggredisce anziana e tenta di sgozzarla con un coltello da cucina: arrestato





La Polizia di Stato a Gela ha arrestato un pregiudicato quarantaduenne, attualmente indagato per maltrattamenti contro familiari o conviventi, in esecuzione di ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Gela, su richiesta della Procura della Repubblica, per il reato di tentato omicidio. All’uomo è stato contestato anche il reato di porto illegale di armi od oggetti atti ad offendere.

Nel pomeriggio dello scorso 8 settembre, mentre l’uomo percorreva a piedi via Cicerone a Gela, notava la presenza di una donna anziana, settantacinquenne, che camminava in direzione opposta alla sua, nella medesima strada. L’uomo, dopo aver invertito la marcia, seguiva la donna fino ad avvicinarsi alle sue spalle; quindi, l’afferrava al collo con la mano sinistra tentando di sgozzarla con un coltello da cucina impugnato nella mano destra. Nel corso dell’azione violenta, l’aggressore strattonava la vittima trascinandola violentemente a terra, continuando a colpirla alla testa e dandosi, infine, alla fuga. La vittima, che ha riportato escoriazioni guaribili in quindici giorni, non ha subito più gravi conseguenze poiché l’aggressore, per cause indipendenti dalla sua volontà, nell’atto di aggredirla, aveva impugnato il coltello dalla parte liscia.

Le indagini, condotte dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza e coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno consentito di ricostruire quanto accaduto attraverso la visione di immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza. L’uomo è stato riconosciuto dagli agenti poiché gravato da pregiudizi di polizia e, attualmente, indagato per maltrattamenti contro familiari o conviventi. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso un istituto penitenziario dotato di reparto psichiatrico, a disposizione dell’autorità giudiziaria.