Teatro di violenza, chiuso locale per 15 giorni

Nella giornata del 17 settembre u.s., la Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Enna, su segnalazione del Commissariato di P.S. di Nicosia, ha provveduto ad emettere un Provvedimento di chiusura temporanea ai sensi dell’articolo 100 T.U.L.P.S. a firma del Questore, a carico del gestore di un’attività commerciale ubicata nel territorio provinciale e molto frequentata dai ragazzi della zona, di recente teatro di un grave episodio di violenza che ha portato un giovane avventore al ricovero ospedaliero con prognosi riservata.

Già in passato l’esercizio commerciale, era stato attenzionato per il verificarsi di analoghi episodi; infatti, nel 2022, era stato emesso un provvedimento di sospensione per 15 giorni a seguito di una rissa con armi da taglio tra giovani gravati da precedenti di Polizia per reati contro la persona e che nell’occorso erano rimasti feriti in modo grave.

Per tali motivi, rilevando che anche questa volta il fatto accaduto presso il locale pubblico, riveste carattere di particolare gravità ed allarme sociale e che costituisce un oggettivo pericolo per la pubblica sicurezza, per prevenire ulteriori situazioni che potrebbero ancora rappresentare una minaccia per la collettività è stato adottato il provvedimento di chiusura della durata di giorni 15.

Il controllo svolto dalla Polizia di Stato ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. rappresenta uno strumento importante per prevenire situazioni di rischio e tutelare la sicurezza della collettività. Per questo, si invita la cittadinanza a segnalare eventuali situazioni di irregolarità o criticità, contribuendo così, insieme alla Polizia di Stato, alla sicurezza e al benessere del territorio.