Siccità e Agrigento 2025, il ministro Musumeci: “smettiamola di piangerci addosso”

“Verso Agrigento Capitale italiana della cultura 2025”, è la conferenza programmatica provinciale organizzata da Fratelli d’Italia, che si è svolto allo Spazio Temenos, che ha visto la presenza del ministro Nello Musumeci con il quale, la classe dirigente provinciale e degli amministratori con i parlamentari e assessori regionali, si è affrontato non solo il problema della crisi idrica che sta mettendo in ginocchio la Sicilia, ma anche rifiuti, migranti e la grande opportunità che Agrigento ha con il titolo di “Capitale della Cultura”.

“Dobbiamo dire la verità perché è da cinquant’anni che viviamo l’incubo della siccità e nessun Governo nazionale e regionale si è mai posto il problema. Si deve al Governo Musumeci se abbiamo finalmente definito il finanziamento ad Agrigento del rifacimento della rete idrica per quarantaquattro milioni di euro. Con le emergenze non si risolvono i problemi, dobbiamo costruire nuove dighe, dobbiamo utilizzare i depuratori, e le acque reflue, la protezione civile dichiarerà lo stato di emergenza e finanzieremo i servizi che saranno necessari, però chi dovrà farsi carico di questo problema sarà la cabina di regia istituita a Roma. L’acqua c’è e quando manca la dobbiamo conservare”, dichiara ai nostri microfoni il ministro della Protezione civile e della politica del mare, Nello Musumeci,parlando della siccità. “Sui rifiuti, so di aver lanciato l’idea dei termovalorizzatori, uno nella sicilia orientale, e uno occidentale, e sono contento che Schifani stiano andando in questa strada”, ha continuato Musumeci.

“Smettiamola di dire che è meglio rinunciare, smettiamola di piangerci addosso, abbiamo questa opportunità di capitale della cultura che capita ogni cento anni e continuiamo a discutere con i problemi, troveremo la soluzione”, dice il ministro Musumeci commentando la frase provocatoria utilizzata nei giorni scorsi dal sindaco di Agrigento Franco Miccichè.