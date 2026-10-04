Sicurezza stradale, si è concluso il progetto formativo per i ragazzi “On the Road”

Si è concluso con una cerimonia finale, svoltasi nella serata di sabato 3 ottobre alla presenza dei ragazzi coinvolti, il percorso formativo del progetto “On the Road – edizione 2026”, dedicato alla sicurezza stradale, alla legalità e alla cittadinanza responsabile.

Nel corso della cerimonia sono staticonsegnati gli attestati di partecipazione Anas. A consegnarli è stato il personale Anas che, durante le giornate, ha accompagnato e coinvolto direttamente i giovani nell’iniziativa, condividendo esperienze, competenze e responsabilità legate al lavoro quotidiano sulla rete stradale.

L’iniziativa, coordinata sul piano istituzionale dalla Prefettura di Agrigento, ha unito momenti di confronto e attività sul campo, consentendo ai partecipanti di conoscere da vicino l’impegno di chi opera per la sicurezza della circolazione e la tutela degli utenti.

I ragazzi hanno partecipato con vivo interesse, entusiasmo e forte coinvolgimento alle attività sul campo organizzate da Anas, mostrando attenzione per il lavoro degli operatori e per le responsabilità connesse alla gestione della sicurezza stradale. Il confronto diretto con il personale ha reso l’esperienza un’occasione concreta di apprendimento e di crescita condivisa.

Nel corso delle attività, i giovani hanno partecipato a un collegamento con la Sala Operativa Territoriale, per conoscere le attività di monitoraggio della viabilità e di coordinamento degli interventi. Sono stati inoltre coinvolti nella simulazione di un cantiere per interventi di emergenza e in una visita al viadotto Maddalusa, approfondendo l’importanza della manutenzione delle infrastrutture, della segnalazione dei pericoli e della protezione degli utenti e degli operatori.

La cerimonia finale e la consegna degli attestati hanno rappresentato il riconoscimento dell’impegno dei partecipanti e suggellato il rapporto costruito durante il percorso con il personale Anas. Un’esperienza che ha dato un significato concreto al rispetto delle regole, mostrando come ogni comportamento sulla strada possa contribuire alla sicurezza propria e degli altri.

Con la partecipazione a “On the Road”, Anas conferma il proprio impegno nella diffusione della cultura della sicurezza stradale e nella collaborazione con le istituzioni, valorizzando il dialogo con le nuove generazioni come strumento di prevenzione e responsabilità.