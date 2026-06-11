Agrigento

Sindaci neoeletti dell’agrigentino, gli auguri di buon lavoro del vescovo Damiano

Il vescovo della comunità agrigentina ha inviato un messaggio ai nove sindaci eletti nella provincia

Pubblicato 37 minuti fa
Da Redazione

Dopo le ultime consultazioni elettorali, l’Arcivescovo di Agrigento, mons. Alessandro Damiano, ha voluto rivolgere un messaggio di saluto e di augurio ai sindaci neoeletti dei comuni della provincia e arcidiocesi di Agrigento.
Di seguito il testo del messaggio:
 
“Egr. Sig. Sindaco, nel porgerle le più sentite felicitazioni per la sua elezione a sindaco, invoco la benedizione del Signore su lei e sul mandato che le è stato affidato.
Le auguro di esercitarlo con la sapienza e la prudenza dei saggi, la sagacia e la lungimiranza dei profeti, la passione e il coraggio dei martiri. Nel rispetto delle reciproche competenze, auspico un’intesa leale e una fruttuosa collaborazione tra l’amministrazione comunale e la comunità ecclesiale, costituite, ciascuna per la sua parte, in favore di questa nostra terra, di coloro che la abitano e di quanti le chiedono ospitalità. Il Dio della vita ci conceda giorni beati. E a noi, scelti per il servizio dei suoi figli e delle sue figlie, non faccia mai mancare l’assistenza del suo Spirito, che ci dia discernimento, forza, perseveranza e
consolazione”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.20/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.20/2026
Pagina 1 di 19
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Gioacchino Schicchi

Si insedia Michele Sodano: ecco tutte le emergenze che attendono il nuovo sindaco
Apertura

L’inchiesta su Riccardo Gallo: “Chiama il fratello del Papa, portami ni tò frati ca l’è incuitari”
Apertura

Cefpas, ex manager Asp Capodieci risponde e respinge accuse: “Nessuna corruzione”
Apertura

Lavoratori in nero in un ristorante a Licata, maxi multa e attività sospesa 
Agrigento

Michele Sodano è stato proclamato sindaco di Agrigento: “Ricominciamo a sognare”
banner italpress istituzionale banner italpress tv