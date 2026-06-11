Sindaci neoeletti dell’agrigentino, gli auguri di buon lavoro del vescovo Damiano

Dopo le ultime consultazioni elettorali, l’Arcivescovo di Agrigento, mons. Alessandro Damiano, ha voluto rivolgere un messaggio di saluto e di augurio ai sindaci neoeletti dei comuni della provincia e arcidiocesi di Agrigento.

Di seguito il testo del messaggio:



“Egr. Sig. Sindaco, nel porgerle le più sentite felicitazioni per la sua elezione a sindaco, invoco la benedizione del Signore su lei e sul mandato che le è stato affidato.

Le auguro di esercitarlo con la sapienza e la prudenza dei saggi, la sagacia e la lungimiranza dei profeti, la passione e il coraggio dei martiri. Nel rispetto delle reciproche competenze, auspico un’intesa leale e una fruttuosa collaborazione tra l’amministrazione comunale e la comunità ecclesiale, costituite, ciascuna per la sua parte, in favore di questa nostra terra, di coloro che la abitano e di quanti le chiedono ospitalità. Il Dio della vita ci conceda giorni beati. E a noi, scelti per il servizio dei suoi figli e delle sue figlie, non faccia mai mancare l’assistenza del suo Spirito, che ci dia discernimento, forza, perseveranza e

consolazione”.