Sindaci neoeletti dell’agrigentino, gli auguri di buon lavoro del vescovo Damiano
Il vescovo della comunità agrigentina ha inviato un messaggio ai nove sindaci eletti nella provincia
Dopo le ultime consultazioni elettorali, l’Arcivescovo di Agrigento, mons. Alessandro Damiano, ha voluto rivolgere un messaggio di saluto e di augurio ai sindaci neoeletti dei comuni della provincia e arcidiocesi di Agrigento.
Di seguito il testo del messaggio:
“Egr. Sig. Sindaco, nel porgerle le più sentite felicitazioni per la sua elezione a sindaco, invoco la benedizione del Signore su lei e sul mandato che le è stato affidato.
Le auguro di esercitarlo con la sapienza e la prudenza dei saggi, la sagacia e la lungimiranza dei profeti, la passione e il coraggio dei martiri. Nel rispetto delle reciproche competenze, auspico un’intesa leale e una fruttuosa collaborazione tra l’amministrazione comunale e la comunità ecclesiale, costituite, ciascuna per la sua parte, in favore di questa nostra terra, di coloro che la abitano e di quanti le chiedono ospitalità. Il Dio della vita ci conceda giorni beati. E a noi, scelti per il servizio dei suoi figli e delle sue figlie, non faccia mai mancare l’assistenza del suo Spirito, che ci dia discernimento, forza, perseveranza e
consolazione”.