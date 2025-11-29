Sorpresi alla guida di auto e scooter senza patente, 11mila euro di multa 

Andavano in giro per le vie di Agrigento alla guida dei rispettivi veicoli – un’auto e uno scooter – senza tuttavia aver mai conseguito la patente di guida. A finire nei guai sono stati una trentenne e un venticinquenne, entrambi residenti nella Città dei templi. I vigili urbani hanno eseguito dei controlli accertando che entrambi fossero sprovvisti del documento.

La ragazza è stata fermata nei pressi di via Pirandello dove aveva lasciato l’auto in maniera tale da ostruire il passaggio. Alla richiesta di documenti ha prima dichiarato di averli dimenticati salvo poi ammettere di non avere la patente. Nei suoi confronti è scattata una sanzione di 5mila euro ed il sequestro del mezzo. Episodio simile in un’altra parte della città dove gli agenti della polizia locale hanno fermato un venticinquenne alla guida di uno scooter. Il mezzo è risultato senza targa e assicurazione e il ragazzo non aveva mai conseguito la patente. La multa, in questo caso, è stata di 6mila euro.