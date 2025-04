Sorpreso a vendere alcolici a minorenni, denunciato titolare di un locale della movida 

Proseguono i controlli delle forze dell’ordine nei luoghi della movida per verificare, tra le altre cose, la corretta prassi di somministrazione di bevande alcoliche. Un fenomeno, quello della vendita ai minori, che purtroppo esiste e va contrastato. L’ultimo episodio si è verificato nella centralissima via Atenea, meta di numerosi avventori.

I finanzieri di Agrigento, nel corso di alcuni controlli, hanno sorpreso dei ragazzini con meno di 16 anni uscire da un locale con bevande alcoliche in mano. Per questo motivo il titolare dell’esercizio commerciale è stato denunciato alla procura della Repubblica per l’ipotesi di reato di somministrazione di alcol a minorenni.