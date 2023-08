Sospensione prestazioni ambulatoriali, segnalati in assessorato commissario Asp Agrigento e responsabile Cup

Il commissario straordinario dell’Asp di Agrigento e il responsabile del Cup dell’azienda sanitaria provinciale sono stati segnalati all’assessorato regionale alla Salute dai carabinieri del Nas di Palermo che, lo scorso 13 luglio, dopo ispezioni e verifiche documentali negli ospedali San Giovanni di Dio di Agrigento e Giovanni Paolo II di Sciacca, hanno riscontrato la sospensione delle prenotazioni per l’erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e strumentali, in contrasto con il divieto, per le aziende sanitarie e ospedaliere, di sospendere le prenotazioni delle prestazioni. L’autorità amministrativa è stata informata, dal Nas lo scorso 13 luglio.