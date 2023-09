Sosta selvaggia alla Valle dei Templi, oltre 50 multe in poche ore 

Sono oltre cinquanta le contravvenzioni elevate dagli agenti della polizia provinciale e locale nei pressi della Valle dei Templi. Un copione che si ripete soprattutto durante la prima settimana del mese quando l’ingresso al sito archeologico è gratuito, richiamando così molti turisti e visitatori.

La maggior parte delle auto vengono parcheggiate regolarmente all’interno degli spazi a pagamento ma c’è chi, non trovando spazio, decide di lasciare i veicoli sul ciglio della strada. E questo avviene sia in prossimità del Tempio di Giunone che in quello di Ercole. Anche questa volta gli agenti sono entrati in azione elevando oltre cinquanta multe nel giro di poche ore.