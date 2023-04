Sosta selvaggia alla Valle dei Templi, raffica di multe 

Veicoli parcheggiati in divieto di sosta, altri in mezzo alla carreggiata oppure in prossimità di una curva. Sono state decine le multe elevate dagli agenti della Polizia Locale di Agrigento in prossimità della Valle dei Templi.

Una massiccia presenza di automobili dovuta soprattutto alla prima domenica del mese, giornata in cui il Parco Archeologico apre i suoi cancelli senza fare pagare l’ingresso. Una circostanza che, ovviamente, richiama l’attenzione di numerosi agrigentini e turisti che si riversano alla Valle dei Templi.

Molti di loro, in assenza anche di parcheggi liberi, hanno ben pensato di lasciare le automobili lungo la carreggiata a partire dal tempio di Ercole fino ad arrivare quasi alla rotonda Giunone.