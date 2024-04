Sp 71 chiusa al traffico, sit-in dei residenti: “non siamo cittadini di serie B”

Chiusa al traffico la strada provinciale 71, unica strada diretta per raggiungere Misita, Zingarello e Cipolluzze, per permettere il montaggio dei giunti di dilatazione nell’asfalto del ponte sul fiume Naro. Chiusura che sta portando tanti disagi ai residenti che per raggiungere la zona commerciale del Villaggio Mosè devo percorrere la statale 115 in territorio di Palma di Montechiaro.

“Non siamo cittadini di serie B. Siamo qui perchè vogliamo capire che tempi ci sono per l’apertura. Noi chiediamo che i lavori vengono effettuati tenendo aperta la strada e regolando il traffico con dei semplici semafori, come si fa in tutti i posti del mondo”; questo hanno dichiarato oggi i residenti che si sono ritrovati nei pressi del cantiere per un sit-in di protesta.