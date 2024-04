Stabilizzazione OSS all’Asp di Agrigento, firma dei contratti per 74 operatori

Giornata gioiosa quest’oggi alla Cittadella della Salute di Agrigento dove in mattinata si sono presentati settantaquattro operatori socio sanitari per sottoscrivere il nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato con il quale escono dal precariato. Come preannunciato nei giorni scorsi, il commissario straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, Giuseppe Capodieci, ha dato corso ad una nuova trance di stabilizzazioni che giunge a dare sicurezza al personale oltre a potenziare l’azione amministrativa e sanitaria aziendale. Con il nuovo contratto i settantaquattro dipendenti rimodulano anche il loro impiego passando da diciotto a trentasei ore di servizio settimanale a decorrere dal prossimo primo maggio.