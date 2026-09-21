Agrigento

Strade invase da fango e detriti nell’agrigentino: riaperte al transito

La nota del Libero consorzio comunale di Agrigento

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Sono riaperte al transito le strade provinciali n. 1 Spinasanta-Villaseta (tratti A e B), la SP 2 Piano Gatta-Montaperto-Giardina Gallotti e la SPR ex regionale n. 24 Agrigento-Cattolica Eraclea, letteralmente invase da fango e detriti a seguito dell’intensa pioggia che nel pomeriggio di sabato scorso ha provocato notevoli disagi in tutto il comprensorio del capoluogo. Attualmente il transito su queste strade è consentito nel rispetto della segnaletica di pericolo e dei limiti di velocità in quanto i mezzi del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, dopo essere intervenuti tempestivamente anche nelle ore notturne grazie alle segnalazioni del personale stradale, stanno tuttora effettuando diversi interventi di rimozione dei detriti, con l’asfalto ancora in parte occupato da residui di fango. Interventi sono stati eseguiti anche sulla SP n. 4 Panoramica dei Templi. In azione anche l’Ufficio di Protezione Civile del Libero Consorzio.

Si invitano pertanto residenti ed automobilisti di passaggio a rispettare rigorosamente tali limiti, procedendo sempre con la massima prudenza.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

FUNZIONA
Grandangolo Settimanale N.30/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.30/2026
Pagina 1 di 15
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

Due sparatorie in 24 ore e una sola pistola, ad Agrigento si indaga su possibile regolamento di conti 
Apertura

Coinvolto in incidente stradale, morto osservatore arbitrale di 38 anni 
Apertura

Lavoratore in nero e telecamere abusive in un bar a Palma, stangata al titolare 
Apertura

“Picciotti, che cosa vi ho fatto?”, 36 anni fa veniva ucciso il giudice Rosario Livatino 
Agrigento

Bomba d’acqua mette in ginocchio Agrigento, si contano i danni 
banner italpress istituzionale banner italpress tv