Fake news su ristorante di Favara con la grafica di Grandangolo: denunciati

Da ore circola su gruppi e social un’immagine con il nostro nome e la nostra grafica, che annuncia la chiusura del ristorante Sen Sushi Favara per scarsa igiene e per la presenza di un verme negli alimenti. Quella notizia non è nostra Qualcuno ha costruito con l’intelligenza artificiale un contenuto pensato per sembrare un nostro articolo: stessa impaginazione, stesso stile, una data plausibile, e lo ha fatto circolare come fosse informazione verificata. Non lo è. È una falsificazione che danneggia due soggetti insieme: il ristorante, accusato di fatti mai avvenuti, e noi, il cui nome è stato usato senza permesso per dare credibilità a una bugia. Ci teniamo a dirlo perché la fiducia di chi ci legge si costruisce negli anni e si può incrinare in un pomeriggio, con un’immagine ben fatta grazie all’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e un titolo urlato. Chi ha creato questo contenuto ha sfruttato proprio quella fiducia, il fatto che un logo riconoscibile basti a far credere vera una notizia, per colpire un’attività che nulla ha a che fare con noi.

Confermiamo che Grandangolo sta lavorando coi sui legali per presentare regolare denuncia in relazione alla fake news. L’immagine è stata realizzata chiaramente con l’intelligenza artificiale, senza alcuna indicazione della sua natura sintetica. Dal 2 agosto 2026 l’articolo 50 del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act) impone a chi produce e a chi diffonde contenuti generati o manipolati dall’IA l’obbligo di renderli riconoscibili, con particolare rigore quando assumono rilevanza informativa pubblica, come nel caso dei deepfake. Chi ha fabbricato questa immagine ha violato anche questo obbligo di trasparenza, oltre ad aver rubato l’identità grafica di una testata giornalistica. Tra gli elementi a sostegno della denuncia rientra l’analisi dei metadati del file facilmente reperibili anche dopo una circolazione incontrollata.

L’uso del nostro nome e della nostra grafica per accreditare una notizia falsa configura, a nostro avviso, il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.), poiché induce chi legge a credere di trovarsi davanti a un contenuto pubblicato da Grandangolo. Il contenuto stesso, attribuendo a Sen Sushi Favara fatti mai avvenuti e potenzialmente lesivi della sua reputazione commerciale, integra inoltre gli estremi della diffamazione aggravata a mezzo stampa (art. 595, comma 3, c.p.), trattandosi di una diffusione avvenuta tramite social network e gruppi con ampia platea di lettori.

Il ristorante ha già smentito pubblicamente la notizia: nessuna chiusura, nessun controllo sanitario avverso, nessun verme negli alimenti. La direzione ha dichiarato di aver avviato a propria volta un’iniziativa legale per diffamazione contro chi ha creato e diffuso il contenuto. Continueremo a seguire la vicenda per via legale, a tutela del nostro nome e di chiunque sia stato danneggiato da questa operazione. Chi possiede informazioni utili a identificare l’autore o gli autori del contenuto può contattarci direttamente. A chi ci legge chiediamo una cosa semplice: Verificate sempre la fonte. Se non è sul nostro sito o sui nostri canali ufficiali, non è Grandangolo.