Strage di migranti, il Comitato 3 Ottobre e il sindaco Miccichè depositano fiori al cimitero

Oggi il residente Tareke Brhane del Comitato 3 ottobre insieme a Francesco Miccichè Sindaco di Agrigento si sono recati al Cimitero di “Piana Gatta” per depositare dei fiori su alcune tombe di persone migranti, vittime delle tragedie del mare, sepolte nel cimitero agrigentino.

“Un doveroso tributo alla memoria; sono moltissimi, infatti, i corpi delle persone migranti sepolti ad Agrigento e in tutta la provincia. La maggior parte di loro non hanno un nome, ma “semplicemente” un numero e sono sepolti nel cimitero di Piana Gatta Grazie ancora a Francesco Miccichè Sindaco di Agrigento per essere sempre al nostro fianco,” si legge nella nota di Tareke Brhane.

“Sarò sempre presente per ricordare le vittime dell’immigrazione, dichiara il sindaco Miccichè. Sarò con voi il prossimo 3 ottobre a Lampedusa in occasione della giornata nazionale in memoria delle vittime della immigrazione, istituita per non dimenticare la più grande tragedia avvenuta nel Mediterraneo”.