Strutture ricettive senza acqua tra cancellazioni e disagi: il racconto di Alessandra

Ancora ritardi nella distribuzione idrica ad Agrigento. Una situazione che sta mettendo a dura prova anche le strutture ricettive. Durante il Ferragosto molte le cancellazioni. La testimonianza arriva da Alessandra che gestisce una struttura extralberghiera in piazza Pirandello nei pressi del Comune di Agrigento.

“Da sabato ad oggi non abbiamo ricevuto una goccia d’acqua, racconta Alessandra. Agli ospiti che avevo dentro ho fornito i classici bidoni. Ero mortificata. Ma tutti gli altri hanno cancellato. Abbiamo una riserva di tremila litri, ma sono saltati due turni di distribuzione e, in piena stagione, quella quantità non basta. Siamo arrivati al punto di non avere nemmeno l’acqua necessaria per fare le pulizie. La perdita economica per me si aggira intorno ai mille euro, ma il danno d’immagine è ancora più grave. Abbiamo anche contattato Aica ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta e il rifornimento non è arrivato. Viviamo nell’ansia”, dice la titolare della struttura.