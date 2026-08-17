Agrigento

Strutture ricettive senza acqua tra cancellazioni e disagi: il racconto di Alessandra

La testimonianza arriva da Alessandra che gestisce una struttura extralberghiera in piazza Pirandello nei pressi del Comune di Agrigento

Pubblicato 47 minuti fa
Da Redazione

Ancora ritardi nella distribuzione idrica ad Agrigento. Una situazione che sta mettendo a dura prova anche le strutture ricettive. Durante il Ferragosto molte le cancellazioni. La testimonianza arriva da Alessandra che gestisce una struttura extralberghiera in piazza Pirandello nei pressi del Comune di Agrigento.

“Da sabato ad oggi non abbiamo ricevuto una goccia d’acqua, racconta Alessandra. Agli ospiti che avevo dentro ho fornito i classici bidoni. Ero mortificata. Ma tutti gli altri hanno cancellato. Abbiamo una riserva di tremila litri, ma sono saltati due turni di distribuzione e, in piena stagione, quella quantità non basta. Siamo arrivati al punto di non avere nemmeno l’acqua necessaria per fare le pulizie. La perdita economica per me si aggira intorno ai mille euro, ma il danno d’immagine è ancora più grave. Abbiamo anche contattato Aica ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta e il rifornimento non è arrivato. Viviamo nell’ansia”, dice la titolare della struttura.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.29/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.29/2026
Pagina 1 di 14
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Morto a Sciacca la notte di Ferragosto, il sindaco di Misilmeri: “addolorati per la perdita di Salvo”
Agrigento

Strutture ricettive senza acqua tra cancellazioni e disagi: il racconto di Alessandra
Apertura

Tragedia sull’Etna, 30enne muore colpito da un fulmine durante escursione
Apertura

Occupazione abusiva e prodotti senza tracciabilità in un chiosco a Siculiana, maxi sanzione 
Agrigento

Ubriaco al volante a San Leone, denunciato cameriere favarese
banner italpress istituzionale banner italpress tv