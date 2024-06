Studenti con disabilità, Libero Consorzio apre iscrizioni degli Enti idonei ai servizi specialistici 

Si sono aperte le iscrizioni all’Albo/Registro provinciale degli enti già iscritti agli albi regionali speciali, per lo svolgimento dei servizi specialistici in favore degli alunni con disabilità frequentanti gli Istituti secondari di secondo grado per l’anno scolastico 2024/2025.

L’avviso pubblico e i relativi allegati, possono già essere consultati e scaricati accedendo alla home-page del sito www.provincia.agrigento.it o ritirati presso gli uffici del Settore “Politiche attive del lavoro e dell’Istruzione e Solidarietà Sociale” di via Esseneto n. 66 Agrigento. Ne danno comunicazione il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Giovanni Bologna e la dirigente del Settore, Maria Antonietta Testone.

Le istanze degli Enti del terzo settore interessate, dovranno essere presentate entro e non oltre il 19 luglio prossimo. I servizi sono finalizzati a migliorare l’inclusione degli studenti in situazione di handicap residenti nei Comuni del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, ed iscritti e frequentanti le scuole secondarie di II grado.

I destinatari del servizio sono gli studenti con disabilità fisica, e/o psichica e/o sensoriale in possesso della certificazione dello stato di disabilità, rilasciata ai sensi di legge, la cui gravità comporti una significativa limitazione di autonomia in ambito socio-relazionale e di comunicazione tale da richiedere assistenza specifica nella sfera individuale e/o in quella di relazione. Il servizio richiesto e le figure professionali necessarie, inoltre, devono risultare dagli atti di programmazione scolastica e devono essere previste dal Piano Educativo Individuale.