“Sub Tutela Dei”, inaugurata la mostra itinerante dedicata al giudice Livatino
Cerimonia di inaugurazione nell’aula del tribunale che porta il nome del giudice. La mostra prevede un percorso diviso in quattro sezioni
È stata inaugurata presso il Palazzo di Giustizia di Agrigento la mostra itinerante “Sub tutela Dei – Il giudice Rosario Livatino”, un percorso espositivo dedicato alla figura del magistrato ucciso dalla Stidda il 21 settembre 1990, all’età di 37 anni, e proclamato beato dalla Chiesa il 9 maggio 2021.
L’evento inaugurale, che si è svolto nell’aula intitolata proprio al giudice Livatino, è stato moderato dal presidente del Tribunale, Giuseppe Melisenda Giambertoni e ha visto la partecipazione del Procuratore della Repubblica, Giovanni Di Leo, dell’avvocato Vincenza Gaziano, presidente dell’Ordine forense di Agrigento, del giudice Manfredi Coffari, presidente della sezione di Agrigento dell’Associazione Nazionale Magistrati e di monsignor Alessandro Damiano, Arcivescovo di Agrigento, con gli interventi di Salvatore Cardinale, Presidente emerito della Corte di appello di Caltanissetta e già sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Agrigento, di Salvatore Taormina e Roberta Masotto, curatori della mostra.
La mostra prevede un percorso diviso in quattro sezioni. Testi, immagini, video raccontano Rosario Livatino dalla nascita, alla sua formazione culturale e religiosa, al suo percorso lavorativo e di fede, al martirio e alla beatificazione, all’eredità lasciataci da Rosario Livatino. La mostra, resterà aperta al pubblico sino al 25 ottobre con ingresso gratuito e visite guidate su prenotazione, visitabile ogni giorno la mattina dalle 9:00 alle 13:00 e il pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00, fino al 25 ottobre.