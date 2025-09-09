Suona la prima campanella, è tempo di tornare a scuola: il calendario di tutti gli istituti 

È tempo di tornare tra i banchi per gli studenti agrigentini che si apprestano ad iniziare un nuovo anno scolastico. La prima campanella è già suonata per i ragazzi del Liceo classico Empedocle con gli alunni del quarto ginnasio che si sono ritrovati per la “Festa dell’accoglienza”. Oggi, invece, anche le restanti classi varcheranno la soglia dell’istituto.

La prima campanella per gli studenti del Liceo Politi suonerà invece domani mattina. Venerdì toccherà alle prime classi dell’Ipia Fermi che entrerà a pieno regime il 15 settembre con l’arrivo di tutti gli altri studenti. Lunedì 15 settembre, senza distinzioni di classe, il Liceo Scientifico Leonardo inaugurerà l’anno scolastico. Sarà un avvio a “fasi” quello degli istituti Gallo e Brunelleschi: lunedì toccherà alle prime e seconde mentre martedì si uniranno tutte le restanti.

Lunedì 15 settembre suonerà la prima campanella anche negli istituti comprensivi di Agrigento seppur con orari diversi: si tratta dell’istituto Esseneto, Agrigento Centro, Rita Levi Montalcini, Quasimodo e Anna Frank.