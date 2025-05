Sversamento fognario a San Leone, Mareamico: “Lavori non completati e cantiere abbandonato”

“Da diverse settimane c’è un grosso problema nella fognatura delle dune di San Leone. Dopo la nostra segnalazione, che documentava un grosso sversamento fognario nel Vallone Canne, sono iniziati i lavori di riparazione sulla condotta fognaria. Tutto questo accadeva a fine aprile, ma la cosa assurda è che, ancora oggi, i lavori non sono stati completati e che il cantiere risulta misteriosamente abbandonato.” Lo dice l’associazione ambientalista Mareamico di Agrigento che lancia anche un appello al sindaco Franco Miccichè.

“Chi ha la responsabilità dei lavori, ha creato un problema di sicurezza stradale, lasciando un pericoloso cratere pieno di fogna in strada. Per completare l’opera, è rimasto pure il fiume maleodorante in spiaggia, dove non è neanche iniziata la bonifica delle sabbie, determinando ovviamente, il perdurare del divieto di balneazione nel mare delle Dune. Il Sindaco di Agrigento, che è la massima autorità sanitaria e di sicurezza in città, deve costringere l’Azienda idrica a completare i lavori, ed in caso di manifesta inadempienza, si deve sostituire ad essa, facendo i lavori e ripristinare l’ambiente, addebitando i costi sostenuti ad AICA.”