Tappa ad Agrigento del movimento Sud Chiama Nord, Lo Giudice e La Vardera: “impegno per il territorio”

Tappa ad Agrigento oggi del movimento fondato da Cateno De Luca Sud chiama Nord per le autonomie.

Il coordinatore regionale Danilo Lo Giudice e il deputato Ismaele La Vardera nel corso di una conferenza stampa hanno illustrato gli obiettivi del movimento anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

“Torniamo nel territorio, ha affermato il coordinatore regionale Danilo Lo Giudice, per concretizzare il nostro impegno dopo lo straordinario risultato raggiunto alle elezioni regionali. Da settimane stiamo girando le nove province siciliane per illustrare la nostra campagna di tesseramento e riorganizzare la nostra presenza anche in vista delle prossime elezioni amministrative che vedranno coinvolti 14 comuni della provincia di Agrigento. Oggi Sud chiama Nord rappresenta l’unico movimento meridionalista siciliano ad essere rappresentato al Parlamento nazionale. È chiaro quindi che siamo attrattivi rispetto a tanti movimenti che invece non hanno questa rappresentatività. I nostri deputati regionali e nazionali sono al servizio del territorio per dare le risposte che i cittadini si aspettano rispetto alle tante criticità che si registrano. Il nostro impegno oggi è volto a far crescere il partito, a radicare la nostra presenza sul territorio e dare l’opportunità a tante amiche e tanti amici che voglio fare politica di crescere all’interno del nostro partito.”

“Innanzitutto, ha affermato l’on. Ismaele La Vardera, voglio ringraziare Agrigento per il sostegno che ci ha manifestato alle scorse elezioni regionali. Anche qui abbiamo registrato grande consenso. Lavoriamo nell’interesse del territorio. L’appello che vi lanciamo è quello di diventare protagonisti di Sud chiama Nord. Riprendiamo il percorso avviato con una nuova organizzazione, ma lo spirito resta immutato. Stiamo avviando una nuova fase che mira a concretizzare un progetto costruttivo ed inclusivo in cui i protagonisti sono i territori.”