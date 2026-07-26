Teatro dell’Efebo, successo per la “Ifigenia in Aulide” di Alessandro Machia

Una calorosa standing ovation del pubblico ha salutato la splendida esibizione del cast di “Ifigenia in Aulide” nel secondo appuntamento stagionale al Teatro dell’Efebo del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Una versione molto apprezzata, quella messa in scena dalla compagnia Zerkalo per la convincente regia di Alessandro Machia e nell’adattamento di Fabrizio Sinisi, con un maestro di eclettismo come Andrea Tidona nel ruolo di Agamennone e tutti i protagonisti a loro agio nei vari ruoli: Alessandra Fallucchi (Clitennestra), Massimo Odierna (Achille), Carolina Vecchia (Ifigenia), Lorenza Molina, Nicole Mastroianni, Carlotta Rondana, Angela Cicalese e Fabio Pasquini (Menelao).

“Questa tragedia ha quasi 2500 anni” ha detto il regista Alessandro Machia “ma è straordinariamente attuale, ove Euripide riesce con efficacia, quasi con spietatezza, a denunciare i potenti che trasformano il loro potere in mezzo per soddisfare le proprie ambizioni anche a costo di sacrificare gli affetti più cari”. Il terzo ed ultimo spettacolo del ciclo del Tatro Classico e del Mito si terrà martedì prossimo 4 agosto, sempre alle ore 21:00, con “Le Supplici” di Eschilo, nella messa in scena di Mario Incudine e Moni Ovadia che ritorna dopo il grande successo riscosso anni or sono al Teatro Greco di Siracusa. Mentre già da domenica prossima 2 agosto avrà inizio la Settimana Pirandelliana con “Il Vitalizio” proposto dall’Associazione Città Teatro per la regia di Giuseppe Romani.

“Una stagione che procede con un grande successo di pubblico e di critica” afferma il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento Giuseppe Pendolino “e che riserverà tante altre sorprese di altissimo livello artistico”.I biglietti per tutti gli eventi della stagione 2026 del Teatro dell’Efebo possono essere acquistati direttamente su: www.giardinoefebo.it o al Box Office di Via Imera, tel. 20500.