Teatro dell’Efebo, weekend con il premio Kaos “Pippo Montalbano” e il Requiem di Mozart 

Si concluderà sabato 22 agosto alle ore 21:00 con il Gran Galà e la consegna del Premio Kaos “Pippo Montalbano” la Settimana Pirandelliana, per il secondo anno consecutivo di scena al Teatro dell’Efebo. Ricco e di altissimo livello l’elenco degli artisti ai quali sarà assegnato il premio dell’Associazione Nuovo Piccolo Teatro di Agrigento, dedicato al celebre attore agrigentino. Questi i premiati, scelti dalla giuria formata da Felice Cavallaro, Orazio Torrisi e Caterina Montalbano: la cantante soul blues Daria Biancardi, l’attrice e scrittrice Romina Caruana, il cantante e attore Gianluca Guidi, il regista Paolo Licata, la coreografa e direttrice di Addes-Dimensione Danza Sicilia Silvana Tabbone, la giornalista e scrittrice Lidia Tilotta, la regista Roberta Torre, l’attore Angelo Tosto.

La serata al Giardino Botanico sarà presentata da Salvo La Rosa con Marcella Lattuca. Interverranno le allieve della Addis Dimensione Danza Sicilia, mentre l’ingresso sarà gratuito con prenotazione e fino ad esaurimento posti. “L’elenco dei premiati aggiunge ulteriore valore ad una manifestazione assente per troppi anni da Agrigento” afferma il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento Giuseppe Pendolino “e che saremo sempre ben lieti di ospitare anche per le prossime edizioni”.

Domenica 23 agosto, invece, sempre alle ore 21:00, uno degli appuntamenti più attesi della stagione, con il Requiem K 626, ultima e tormentata composizione di Mozart nello spettacolare adattamento del Coro Lirico Siciliano, esperienza immersiva a tre dimensioni che unisce musica, danza e arti visive. Sul palco: Xue Jia (Soprano), Erika Prostamo (Mezzosoprano), Davide Benigno (Tenore), Agustin Albornoz (Basso), il Coro Lirico, l’Orchestra e il Corpo di Ballo Residente del Festival Lirico dei Teatri di Pietra con la attenta e coinvolgente Direzione del Maestro Francesco Costa. La regia è di Salvo Dolce, con coreografie di Sarah Lanza. I b iglietti degli eventi in cartellone possono essere acquistati direttamente su www.giardinoefebo.it o al Box Office di Via Imera, tel. 20500.