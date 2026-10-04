Tragico incidente stradale con lo scooter, morto 38enne

Un uomo di 38 anni – Francesco Nicolosi – ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale lungo l’autostrada A20 Messina-Palermo, in prossimità dello svincolo di Falcone. Il sinistro si è verificato al chilometro 57+700, in direzione Palermo. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della Polizia Stradale, lo scooterista avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo sull’asfalto.

Al momento non si esclude che possa essersi trattato di un incidente autonomo, ma sono in corso accertamenti per verificare l’eventuale coinvolgimento di altri veicoli. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Barcellona Pozzo di Gotto per i rilievi e la gestione della viabilità. La circolazione verso Palermo procede su una sola corsia, con rallentamenti, per consentire le operazioni di messa in sicurezza della carreggiata.