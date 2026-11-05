Terremoto, lieve scossa in provincia di Agrigento

“Una scossa di terremoto di magnitudo ML 2.4 è stata registrata oggi, mercoledì 4 novembre 2026, alle ore 13:42:02, nella zona della Costa Agrigentina.

Secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma è stato localizzato alle seguenti coordinate geografiche:

Magnitudo: 2.4 ML Data: 4 novembre 2026 Ora: 13:42:02 Zona: Costa Agrigentina”. A renderlo noto è stato la Protezione civile del libero consorzio comunale di Agrigento.