Agrigento

Terremoto, lieve scossa in provincia di Agrigento

A renderlo noto è stato la Protezione civile del Libero consorzio comunale di Agrigento

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

“Una scossa di terremoto di magnitudo ML 2.4 è stata registrata oggi, mercoledì 4 novembre 2026, alle ore 13:42:02, nella zona della Costa Agrigentina.
Secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma è stato localizzato alle seguenti coordinate geografiche:
Magnitudo: 2.4 ML Data: 4 novembre 2026 Ora: 13:42:02 Zona: Costa Agrigentina”. A renderlo noto è stato la Protezione civile del libero consorzio comunale di Agrigento.

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