In casa con 100 grammi di hashish, tentò fuga sui balconi: condannato 

Il giudice del tribunale di Sciacca, Dario Hamel, ha condannato ad un anno di reclusione Francesco Sabella, 29 anni, di Menfi, per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Il processo scaturita da un intervento degli agenti del commissariato di Sciacca che, durante una perquisizione, trovarono l’imputato in possesso di poco meno di 100 grammi di hashish. Il giovane, alla vista dei poliziotti, tentò una improbabile fuga saltando per i balconi prima di essere acciuffato. Il tribunale, riconoscendo la lieve entità per i fatti di droga, ha disposto la sospensione della pena condizionata però ad un anno di lavoro in una struttura pubblica.