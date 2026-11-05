“Licata dice no”, manifestazione cittadina per la legalità e la sicurezza

Licata scende in piazza per difendere il proprio territorio e riaffermare i valori della legalità, della sicurezza e del rispetto della città. Con questo spirito nasce l’iniziativa “Licata dice NO…”, una manifestazione cittadina aperta a tutti coloro che hanno a cuore il futuro della città e desiderano contribuire alla costruzione di una comunità più consapevole, sicura e rispettosa delle regole.

L’appuntamento è fissato per venerdì 13 novembre. Il raduno dei partecipanti è previsto presso il parcheggio Marianello, con partenza del corteo alle ore 10:00.

L’iniziativa vuole essere un momento di unità e mobilitazione civica, un’occasione per dimostrare che i cittadini non intendono restare indifferenti di fronte alle problematiche che riguardano il territorio.”È arrivato il momento di scendere in piazza, non lamentarti. Riappropriamoci di Licata”, si legge sulla locandina.

Un invito rivolto a tutta la cittadinanza: partecipare significa esserci, manifestare il proprio senso di appartenenza e contribuire attivamente alla tutela della propria città. “Licata ha bisogno della voce e della partecipazione di tutti”.