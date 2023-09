Terremoto Marocco: il sostegno di Caritas Agrigento

Anche Caritas Diocesana di Agrigento manifesta “vicinanza” alle popolazioni colpite dal violento terremoto di magnitudo 6.8 che nella notte di venerdì scorso ha devastato i villaggi a sud di Marrakech in Marocco. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, oltre 300mila persone sono state colpite dall’emergenza. La rete delle Caritas locali si è subito attivata per organizzare una prima assistenza alle persone sfollate. La Conferenza Episcopale Italiana ha come forma di aiuto immediata, ha deciso lo stanziamento di 300mila euro dai fondi 8xmille che i cittadini destinano alla Chiesa Cattolica. La Caritas agrigentina per dare un primo aiuto concreto parteciperà alla campagna di raccolta fondi indetta da Caritas italiana invitando la comunità a fare lo stesso. Per aderire è possibile fare un bonifico, entro il 30 settembre, intestato a: c/c bancario di Banca Intesa S. Paolo intestato a Arcidiocesi di Agrigento IBAN: IT 69 Y 03069 09606 100000006841; o c/c bancario di Banco di Credito Cooperativo Agrigentino intestato a Fondazione Mondoaltro Onlus IBAN: IT 30 C 07108 16600 000000001459 Causale: ‘Terremoto Marocco 2023’. “Le somme raccolte verranno inviate, a loro volta, a Caritas Italiana, che provvederà a sostenere l’azione delle Caritas del Marocco già impegnate ad offrire un sostegno concreto e immediato alle popolazioni colpite”, spiegano da Agrigento.