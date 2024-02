Tragedia a San Leone, 52enne si accascia e muore mentre fa jogging 

Tragedia a San Leone. Un cinquantaduenne di Favara è deceduto mentre stava facendo jogging lungo il viale delle Dune. L’uomo, che praticava sport da sempre, avrebbe accusato improvvisamente un malore mentre stava correndo.

Lanciato l’allarme si è tentato l’impossibile per salvarlo. Inutile il tentativo di rianimazione effettuato da un medico. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Agrigento e i militari della stazione di Villaggio Mosè. Per il 52enne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.