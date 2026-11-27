Dramma ad Agrigento. Un operatore ecologico di 58 anni è deceduto dopo aver accusato un improvviso malore mentre stava lavorando. È accaduto questa mattina in via Greceffo, nei pressi del quartiere del campo sportivo. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti immediatamente gli operatori sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Presenti anche i carabinieri.