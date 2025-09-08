Trasporti, due nuove corse che collegano Favara con Agrigento
La società Sais ha potenziato il servizio di trasporto pubblico tra le due città con due nuove corse giornaliere
Favara, dopo anni, torna a essere collegata ad Agrigento attraverso trasporto pubblico. La società Sais ha potenziato la tratta con il capoluogo prevedendo due corse giornaliere, una con partenza da Favara alle 15:45 e l’altra con partenza da Agrigento alle 17:15.
“Come amministrazione comunale fin dal nostro insediamento abbiamo più volte chiesto alla società di disporre un rafforzamento del trasporto su gomma sia per i nostri concittadini che per i turisti, una richiesta che abbiamo recentemente reiterato nel contesto di un incontro su Capitale della Cultura 2025 e che era stata sposata anche dal Consiglio comunale con una mozione voluta dai consiglieri Pasquale Cucchiara (AVS) e Salvatore Bellavia (PD)”, queste le parole del sindaco di Favara, Antonio Palumbo.