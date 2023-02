Trasferta amara, Roma batte Fortitudo Agrigento

La Fortitudo Agrigento sembra vivere la maledizione da trasferta, tanto forte in casa quanto in difficoltà fuori le mura amiche, perde il match contro la Stella Azzurra Roma 76-63 in un match che sulla carta era alla portata della squadra di coach Cagnardi.

La squadra della Capitale nell’ultimo periodo ha innescato diverse vittorie e ritrovato fiducia ma la Fortitudo veniva dalla vittoria contro Cantù e serviva una vittoria per allontanare la zona playoff.

La Stella Azzurra, tolti un paio di momenti durante il match, ha sempre tenuto il vantaggio con coach Cagnardi espulso dal campo dopo pochi minuti, sostituito dal vice Giacomo Cardelli.

Non bastano Grande e Chiarastella a reggere i ritmi di Roma e soprattutto una prestazione fisica superiore a quella di Agrigento. Anche l’attacco, oggi privo di Cosimo Costi, non era in grande spolvero e nei momenti difficili sono venuti a mancare quei canestri che avrebbero ridato fiducia alla squadra.

Nonostante questo al rientro dagli spogliatori a metà partita la Fortitudo recupera tre dei quattro punti di svantaggio e sembra poter riacciuffare il match e portare a casa due punti pesanti ma Roma non sbaglia più un colpo grazie a Rullo e Visintin e con un parziale di 25-13 schiaccia Agrigento e vince il match. A fine partita coach Cagnardi, in conferenza stampa, chiede scusa alla sua squadra ed alla società per l’espulsione subita ad inizio partita.

E-Gap Stella Azzurra Roma – Moncada Energy Agrigento 76-63 (20-16, 12-12, 19-22, 25-13)

E-Gap Stella Azzurra Roma: Jacopo Giachetti 15 (3/4, 0/2), Duane Wilson 12 (5/7, 0/4), Roberto Rullo 12 (3/3, 2/5), Matteo Visintin 12 (3/6, 0/2), Samuel jamal Givens 8 (4/8, 0/0), Emmanuel Innocenti 7 (0/0, 2/2), Lazar Nikolic 5 (1/2, 1/3), Alberto Chiumenti 5 (1/1, 0/0), Matteo Ferrara 0 (0/2, 0/0), Fabrizio Pugliatti 0 (0/0, 0/0), Riccardo Salvioni 0 (0/0, 0/0), Lucas Fresno 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 21 / 27 – Rimbalzi: 36 8 + 28 (Lazar Nikolic 10) – Assist: 9 (Duane Wilson 3)

Moncada Energy Agrigento: Alessandro Grande 18 (3/7, 3/7), Albano Chiarastella 11 (2/4, 2/3), Daeshon Francis 10 (5/9, 0/1), Kevin Marfo 9 (3/6, 0/0), Matteo Negri 7 (1/2, 0/2), Lorenzo Ambrosin 6 (0/3, 2/10), Mait Peterson 2 (1/1, 0/0), Sadio soumalia Traore 0 (0/0, 0/1), Cosimo Costi 0 (0/0, 0/0), Nicolas Mayer 0 (0/0, 0/0), Luca Bellavia 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 19 – Rimbalzi: 24 7 + 17 (Kevin Marfo, Lorenzo Ambrosin 6) – Assist: 8 (Lorenzo Ambrosin 3)