“Spese pazze all’università di Agrigento”, assolti due dirigenti del Consorzio 

I giudici della seconda sezione penale del tribunale di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara, hanno assolto due dirigenti del Consorzio universitario di Agrigento finiti a processo per il noto caso delle “spese pazze” che ha coinvolto il misterioso (e oggi irreperibile) ex presidente del Cupa, Joseph Mifsud. Si tratta di Olga Matraxia, ex dirigente del settore Affari generali del Consorzio Universitario, e Andrea Occhipinti, dirigente del settore finanziario dell’Ente.

Per entrambi l’accusa era quella di peculato. Nei confronti della prima il reato è stato riqualifica in abuso d’ufficio, ormai depenalizzato; per il secondo, invece, è scattata l’assoluzione perchè il fatto non sussiste. La posizione di Mifsud, di cui non si hanno più notizie ormai da anni, è stata stralciata. La somma sottratta ammonterebbe a circa 50 mila euro. Al solo Mifsud viene contestato di avere speso 2500 euro per acquistare iPad, MacBook e altri costosi dispositivi elettronici. Ai due dirigenti veniva contestato l’aver avallato queste spese.