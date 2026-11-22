Due giovani, un uomo e una donna, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato dopo un lancio di petardi e bottiglie contro gli agenti nella zona di piazza Sant’Anna, nel centro storico di Palermo. I poliziotti sono intervenuti nella notte in seguito alle segnalazioni di alcuni residenti per i disturbi provocati da un gruppo di ragazzi. Secondo quanto ricostruito dalla Questura, durante il passaggio della pattuglia alcuni giovani hanno lanciato petardi e bottiglie contro gli agenti, che hanno richiesto il supporto di altri equipaggi. I rinforzi hanno individuato e fermato i due giovani, indicati dalla polizia come i principali responsabili del lancio di oggetti. Entrambi avrebbero minacciato gli agenti con atteggiamento aggressivo. L’uomo pare fosse in evidente stato di alterazione psicofisica. I due sono stati arrestati per resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale in concorso. L’uomo è stato inoltre denunciato per accensioni ed esplosioni pericolose. L’intervento rientra nei controlli rafforzati nelle aree del centro storico e nei luoghi della movida, con presidi e pattugliamenti diurni e notturni.