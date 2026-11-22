Si era specializzato in furti di maniglie in ottone con l’obiettivo, presumibilmente, di rivenderle al mercato nero per ricavarne un illecito guadagno. A sorprendere il ladro in azione è stato il personale di vigilanza di uno stabile, nei pressi di via Domenico Tempio, che accorgendosi della sua presenza attraverso il sistema di videosorveglianza, ha allertato la Sala Operativa della Questura di Catania, mediante il numero unico d’emergenza.

In pochi istanti, i vigilantes sono stati raggiunti dalle “Nibbio” della Questura di Catania. I poliziotti delle moto volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno bloccato l’uomo, un pregiudicato catanese di 48 anni, che, in un sacco, aveva riposto ben 39 maniglie appena rubate. Perquisito, è stato trovato in possesso di un coltello da cucina e di un cacciavite, probabilmente adoperati per forzare le serrature e smontare le maniglie delle porte delle abitazioni. Formalizzata la denuncia nei suoi confronti, il 48enne è stato arrestato, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva, e, su disposizione del PM di turno, condotto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio per direttissima. Il giudice ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria competente per territorio.