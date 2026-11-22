Ha cercato di imbarcarsi per Vienna con due coltelli da caccia nascosti tra gli effetti personali del bagaglio a mano che avrebbe portato a bordo. A bloccarlo sono stati gli agenti della Polizia di Stato, nel corso delle attività di controllo di sicurezza effettuati nell’area delle partenze dell’aeroporto internazionale “Vincenzo Bellini” di Catania.

L’uomo, un giovane residente a Berlino, si è presentato regolarmente ai varchi di controllo, mettendosi in fila tra gli altri passeggeri, probabilmente pensando di poter eludere le rigorose verifiche e di riuscire a prendere l’aereo con i due coltelli al seguito. Quando è giunto il suo turno, gli addetti lo hanno invitato a riporre il suo bagaglio nell’apposito rullo per lo scanner del contenuto. Immediatamente, grazie all’efficacia dei sistemi di controllo radiogeno, si sono accorti della presenza dei due coltelli, nascosti tra la biancheria intima, con lame da 12 e 14 centimetri. A quel punto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Frontiera, in servizio nello scalo aeroportuale catanese, i quali hanno aperto la valigia e sequestrato i coltelli. Il giovane è stato condotto negli uffici di Polizia dove è stato compiutamente identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di porto di arma od oggetti atti ad offendere, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.