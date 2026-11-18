Si informa la cittadinanza che, venerdì 20 novembre 2026, il servizio di raccolta dei rifiuti nelle zone interessate dalle limitazioni alla circolazione sarà anticipato alle ore 5:00. Tale variazione si rende necessaria in occasione dello sciopero generale con corteo e manifestazione indetto dalla CGIL. Si invita pertanto l’utenza a tenere conto della variazione d’orario e alla massima collaborazione, al fine di garantire corretto svolgimento del servizio di raccolta.