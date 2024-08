“Tubi e ferri che spuntano dal fondo del mare”, 4 feriti a San Leone 

Si tuffano in acqua per un bagno domenicale ma restano feriti a causa della presenza nel fondo del mare di ferri, tubi arrugginiti e rocce. È successo questo pomeriggio lungo la quarta spiaggia del litorale di San Leone, a pochi passi da dove è avvenuto il crollo della pista ciclabile. Quattro persone sono rimaste ferite, anche in maniera piuttosto seria, agli arti inferiori. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che, dopo un primo soccorso, hanno immediatamente trasferito in ambulanza i feriti all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

Una situazione, quella della presenza di tubi che spuntano dal mare, già denunciata nelle scorse settimane dall’associazione ambientalista Mareamico che aveva chiesto un intervento urgente al Comune e al Genio Civile proprio per evitare questo tipo di incidenti.