Turismo, Messina (Confesercenti): “Una strategia regionale e interventi concreti per le imprese”

Dal Forum UniCredit dei Territori un richiamo al ruolo strategico del turismo per la crescita economica, l’occupazione e la competitività dell’isola. Il turismo deve assumere un ruolo centrale nelle politiche di sviluppo della Sicilia. È questo il messaggio che emerge dal dibattito del Forum UniCredit dei Territori, in un contesto economico caratterizzato da segnali di crescita, ma anche da criticità strutturali che continuano a incidere sul potere d’acquisto delle famiglie, sull’occupazione e sulla competitività del sistema produttivo.

Per Vittorio Messina, presidente di AssoTurismo Confesercenti, il comparto turistico rappresenta una leva strategica per sostenere l’economia dell’isola e valorizzarne le straordinarie risorse. «Il turismo non può essere considerato un settore marginale né può essere affidato esclusivamente alla promozione delle nostre bellezze. È una vera industria, capace di generare valore, creare occupazione e attivare una filiera che coinvolge ricettività, ristorazione, commercio, trasporti, agroalimentare e artigianato. Investire nel turismo significa investire nell’intero sistema economico siciliano». La Sicilia dispone di un patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico di assoluto rilievo, ma per trasformare queste risorse in sviluppo duraturo è necessario superare la frammentazione dell’offerta, contrastare la stagionalità e migliorare le condizioni in cui operano le imprese. Infrastrutture efficienti, collegamenti adeguati, formazione professionale, innovazione e qualità dei servizi sono elementi indispensabili per rafforzare la competitività delle destinazioni siciliane sui mercati nazionali e internazionali.

«La nostra priorità – sottolinea Messina – deve essere quella di trasformare il potenziale turistico della Sicilia in risultati concreti per le imprese e per i territori. Non basta registrare gli arrivi e le presenze: dobbiamo aumentare il valore prodotto, favorire soggiorni più lunghi, distribuire i flussi durante tutto l’anno e fare in modo che i benefici del turismo raggiungano anche i borghi e le aree interne. Il turismo può contribuire in maniera significativa a creare nuove opportunità di lavoro, soprattutto per i giovani, e a contrastare lo spopolamento».

Da qui la necessità di un confronto strutturato tra istituzioni e rappresentanze imprenditoriali, con obiettivi chiari e interventi verificabili. La crescita del settore richiede una programmazione di medio-lungo periodo, strumenti adeguati a sostenere gli investimenti e una maggiore integrazione tra le diverse componenti dell’offerta turistica. «Adesso occorre passare dalle analisi agli interventi concreti. Il turismo deve diventare una priorità dell’agenda economica regionale, con obiettivi misurabili, risorse adeguate e tempi certi. La Sicilia non può più permettersi di lasciare inespresso il proprio potenziale. Le imprese sono pronte a fare la loro parte: adesso serve una strategia condivisa che trasformi le straordinarie risorse dell’isola in lavoro, competitività e sviluppo duraturo», conclude Messina.