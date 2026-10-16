Caltanissetta

Vìola sorveglianza speciale e viene trovato alle giostre, arrestato 

Oltre alla presenza fuori casa oltre l'orario consentito e in luogo pubblico di intrattenimento, è stata anche contestata la violazione del divieto di avvicinamento alla ex compagna

Pubblicato 37 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri della Tenenza di San Cataldo (Caltanissetta) hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile della violazione delle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno, a cui era sottoposto.

In particolare, durante il fine settimana, i militari hanno effettuato un controllo serale presso l’abitazione dell’uomo, nella considerazione che la misura preventiva ne impone il rientro entro le ore 21.00. Accertata l’assenza da casa, la pattuglia ha immediatamente avviato le ricerche nel centro urbano, rintracciando poco dopo il 28enne all’interno dell’area giostre allestita per la fiera merceologica locale. Oltre alla presenza fuori casa oltre l’orario consentito e in luogo pubblico di intrattenimento, è stata anche contestata la violazione del divieto di avvicinamento alla ex compagna. Il 28enne è stato quindi arrestato per violazione delle diverse prescrizioni della misura di prevenzione cui era sottoposto e, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Caltanissetta, che coordina le indagini, è stato posto agli arresti domiciliari. Al termine del rito direttissimo celebrato il giorno successivo, l’Autorità Giudiziaria ha disposto per l’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico. 

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