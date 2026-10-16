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In ospedale dopo incidente a Favara: 20enne era ubriaco, drogato e alla guida di una moto rubata 

Protagonista di un incidente autonomo con la motocicletta è risultato dai successivi controlli in ospedale ubriaco, drogato e alla guida di un veicolo rubato

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Protagonista di un incidente autonomo con la motocicletta è risultato dai successivi controlli in ospedale ubriaco, drogato e alla guida di un veicolo rubato. È successo a Favara dove un ventenne è stato prima soccorso e poi denunciato per guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di droga ma anche per ricettazione. 

Il ragazzo, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo di una Honda nei pressi di via Roma. L’impatto sul selciato è stato violento. Allertati i soccorsi, sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che hanno trasferito il centauro all’ospedale San Giovanni di Dio. I successivi esami hanno però confermato la presenza di alcol e droga nel sangue. I carabinieri, svolgendo ulteriori approfondimenti sulla moto, hanno scoperto che la stessa risultava provento di furto. 

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