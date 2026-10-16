Favara, colpi di pistola (a salve) contro l’abitazione di una famiglia
Un gesto che, sebbene l’arma non fosse letale, ha tutte le caratteristiche di una intimidazione
Almeno tre colpi di pistola, risultata poi essere a salve, contro l’abitazione di una famiglia. È successo la scorsa notte a Favara, nella zona tra via Umberto e il Castello Chiaramonte. Un gesto che, sebbene l’arma non fosse letale, ha tutte le caratteristiche di una intimidazione.
Gli spari hanno messo in allerta i residenti che hanno chiamato immediatamente le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Tenenza e i militari della Compagnia di Agrigento. I successivi rilievi hanno fatto emergere che la pistola utilizzata era a salve. Ciò non toglie la gravità del gesto. Al via le indagini per risalire agli autori. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere.