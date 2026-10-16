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La strage dei cagnolini abbandonati in terrazza, chiesto giudizio immediato per padre e figlio 

In quell’occasione quattro cuccioli sono stati lasciati in una terrazza sotto il sole cocente trovando la morte. Altri quattro cani, invece, sono stati trovati sofferenti ma per fortuna non sono deceduti

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La Procura di Sciacca ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di padre e figlio – Ignazio e Paolo La Bella, 68 e 41 anni – ritenuti dagli inquirenti i protagonisti della strage di cagnolini, lasciati sotto il sole cocente in terrazza, avvenuta nel quartiere San Michele. In quell’occasione quattro cuccioli sono stati lasciati in una terrazza sotto il sole cocente trovando la morte. Altri quattro cani, invece, sono stati trovati sofferenti ma per fortuna non sono deceduti.

I pm avevano chiesto l’arresto di entrambi gli indagati ma il gip aveva rigettato. Secondo il giudice, infatti, per il genitore non ci sarebbero i gravi indizi di colpevolezza mentre l’accusa di uccisione di animali aggravata contestata al figlio è stata riqualificata in maltrattamenti aggravati dalla morte. Quest’ultima ipotesi non prevede l’applicazione di misura cautelare. 

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