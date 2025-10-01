Tutela dei minori in rete, al Liceo Leonardo l’attestato di Scuola Virtuosa

Il liceo Scientifico Leonardo di Agrigento ha ottenuto l’Attestato di Scuola Virtuosa, il prestigioso riconoscimento assegnato alle scuole dotate del Documento di eSafety Policy per la tutela dei minori in rete. “Tale riconoscimento, rilasciato da “Generazioni Connesse” che rappresenta l’organismo che gestisce l’intero programma di sicurezza online delle scuole italiane, è la prova tangibile del nostro impegno nel creare un ambiente digitale sicuro, consapevole e positivo per tutti i nostri studenti e studentesse”, si legge in una nota dell’Istituto Scolastico.

“In un mondo sempre più connesso, proteggere ed educare i nostri giovani ai rischi e alle opportunità del web è una priorità educativa assoluta. La nostra eSafety Policy esplicita una serie di linee guida chiare che ci aiutano a prevenire e gestire i fenomeni di cyberbullismo e utilizzare le tecnologie in modo critico, creativo e sicuro, promuovendo una cittadinanza digitale responsabile. Mediante l’eSafety Policy, la scuola dispone di un protocollo predefinito che garantisce un intervento tempestivo ed equo in caso di condotte improprie e stabilisce regole chiare sull’uso dei dispositivi tecnologici, internet e social network all’interno della scuola, definendo i comportamenti corretti e le conseguenze in caso di violazioni. Aver ottenuto questa importante certificazione nazionale riconosciuta a livello nazionale ed europeo, testimonia l’attenzione della nostra Scuola al problema della sicurezza in rete dei nostri studenti. Un traguardo che non è un punto di arrivo, ma un nuovo impegno per i nostri ragazzi”, si legge in una nota dell’Istituto scolastico agrigentino.