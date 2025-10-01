Anas, concluse le attività ispettive all’interno della galleria Garebici lungo la 115
Le attività della commissione ANSFISA e dei funzionari dei Vigili del Fuoco di Agrigento, incaricati anche del rilascio della conformità antincendio, sono state supportate da funzionari e tecnici Anas.
Anas comunica che si sono concluse positivamente le attività ispettive programmate all’interno della galleria Garebici, ubicata lungo la strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”.
L’esecuzione delle verifiche delle prove di gestione da remoto e delle prove di funzionalità delle misure impiantistiche installate sono state governate dalla Sala Operativa Territoriale Anas di Palermo.
Le attività si sono svolte nel rispetto del programma stabilito e dei contenuti del Piano di Gestione delle Emergenze.
Grazie alla sinergia fra Anas e Polizia Stradale è stato possibile limitare l’impatto che i mezzi pesanti hanno avuto sul transito; sono stati contenuti i disagi in prossimità dei centri abitati; si sono ridotte del 40% le tempistiche di chiusura riportate in ordinanza.
Prosegue l’impegno di Anas finalizzato ad innalzare i livelli di sicurezza delle proprie autostrade e strade statali a tutela degli utenti.