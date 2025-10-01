Crisi della pesca in Sicilia, Falcone (FI-PPE): “venerdì le marinerie siciliane a Bruxelles”

«Questo venerdì una delegazione delle Marinerie siciliane sarà a Bruxelles e verrà ricevuta dal Commissario europeo alla Pesca, Kostas Kadis. Portiamo così al tavolo europeo il grido d’aiuto dei nostri pescatori e le istanze di un intero settore che chiede non solo protezione, ma anche opportunità di rilancio. Un confronto reso possibile grazie al lavoro di raccordo che abbiamo compiuto in Parlamento e alla disponibilità che il Commissario ha dimostrato nei nostri confronti». Lo dichiara l’eurodeputato Marco Falcone, vice capo delegazione di Forza Italia nel Gruppo PPE al Parlamento europeo e membro della Commissione Pesca, che venerdì 3 ottobre guiderà la delegazione al Palazzo Berlaymont di Bruxelles.

«Alla missione – prosegue Falcone – prenderanno parte anche Salvatore Quinci, sindaco di Mazara del Vallo e presidente della Provincia di Trapani, e l’ex sindaco di Sciacca Fabrizio Di Paola, a testimonianza di una forte presenza istituzionale e territoriale accanto al comparto pesca. Inoltre, saranno rappresentate le ragioni dei diversi settori della pesca siciliana – dal gambero rosso al tonno, fino alla pesca pelagica a coppia – grazie alla partecipazione diretta dei delegati da Sciacca, Trapani, Marsala, Mazara».

«Intendiamo avviare – spiega ancora l’azzurro – un confronto diretto e costruttivo con Kadis e la Commissione, ponendo al centro le questioni più urgenti: dalle risorse che rimpiazzeranno il Feampa, alle quote gamberi fino alle norme sullo strascico e alla situazione nel Canale di Sicilia. La pesca di Sicilia e del Mediterraneo deve tornare protagonista in Europa», conclude l’eurodeputato azzurro.