Agrigento

Tutela della spesa pubblica e promozione salute, incontro tra ASP di Agrigento e Guardia di Finanza

Il commissario Delle Donne è stato accolto dal comandante provinciale Colonnello Baron

Pubblicato 39 minuti fa
Da Redazione

Il commissario straordinario dell’ASP di Agrigento, Alessandro Delle Donne, si è recentemente recato in visita al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, nell’ambito degli incontri istituzionali avviati dopo il suo recente insediamento alla guida dell’Azienda.

Ad accogliere il commissario sono stati il colonnello t.SFP Gabriele Baron, comandante provinciale della Guardia di Finanza, e il colonnello Antonino Sciabarrà. Nel corso dell’incontro sono stati formulati a Delle Donne gli auguri di buon lavoro, con l’auspicio di rafforzare le sinergie tra l’ASP e la Guardia di Finanza, in particolare nell’attività di tutela della spesa pubblica.

Al centro del confronto anche il tema della promozione della salute. In questo ambito, è stata sottolineata l’importanza di proseguire nelle iniziative già promosse da tempo dalla Guardia di Finanza per diffondere tra il personale la cultura della prevenzione e l’adozione di corretti stili di vita.

L’incontro, caratterizzato da un clima di cordialità e collaborazione, si è concluso con la consegna al commissario Delle Donne, da parte del Comandante Provinciale, di una pubblicazione dedicata alle attività di salvaguardia della vita umana e di soccorso svolte dalla Guardia di Finanza nelle aree montane.

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