Ubriaca al volante resta coinvolta in incidente, denunciata e patente sospesa

Si era messa alla guida della sua auto dopo aver alzato troppo il gomito. Una venticinquenne di Agrigento è rimasta coinvolta in un incidente stradale autonomo nei pressi del quartiere di San Leone. La ragazza, mentre stava percorrendo il tratto che da viale delle Dune porta a viale Cannatello, ha perso il controllo del veicolo finendo fuori strada.

Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze ma soltanto qualche contusione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che, dopo aver constatato che la conducente stesse bene, le hanno fatto l’alcol test. Il risultato ha dato esito positivo. Nei confronti della ragazza è scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente e anche una sanzione amministrativa.