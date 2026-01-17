Ubriaca al volante resta coinvolta in incidente, denunciata e patente sospesa
Una venticinquenne di Agrigento è rimasta coinvolta in un incidente stradale autonomo nei pressi del quartiere di San Leone
Si era messa alla guida della sua auto dopo aver alzato troppo il gomito. Una venticinquenne di Agrigento è rimasta coinvolta in un incidente stradale autonomo nei pressi del quartiere di San Leone. La ragazza, mentre stava percorrendo il tratto che da viale delle Dune porta a viale Cannatello, ha perso il controllo del veicolo finendo fuori strada.
Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze ma soltanto qualche contusione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che, dopo aver constatato che la conducente stesse bene, le hanno fatto l’alcol test. Il risultato ha dato esito positivo. Nei confronti della ragazza è scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente e anche una sanzione amministrativa.