Un dono di speranza: l’impegno dell’Inner Wheel Club di Agrigento per la vita
nner Wheel Club di Agrigento ha rivolto un ringraziamento speciale, ai titolari delle farmacie che hanno accolto l’appello del Club
In occasione della Giornata per la vita 2026, dell’Inner Wheel Club di Agrigento ha rinnovato con orgoglio l’impegno nell’ambito del “Progetto sorriso”, restando fedeli al principio cardine: “Prima i bambini”. Grazie alla preziosa guida di Pinuccia Pappalardo, presidente del Cav (Centro Aiuto alla vita) è stata trasformato una necessità in un grande gesto d’amore collettivo creando una “Rete di solidarietà”.
Oltre a devolvere il ricavato di un Torneo di Burraco di esclusiva beneficienza, è stato lanciato un appello ad alcune “Farmacie amiche” ottenendo una risposta formidabile che ha consentito di raccogliere e donare latte specifico, omogeneizzati, prodotti per l’infanzia e attrezzature essenziali per neonati e bambini nel loro primo anno di vita.
Commovente il momento della consegna che ha permesso di stringere tra le braccia un piccolo di soli 40 giorni e incrociare lo sguardo luminoso e grato della sua giovane mamma.
Inner Wheel Club di Agrigento ha rivolto un ringraziamento speciale, ai titolari delle farmacie che hanno accolto l’appello del Club: Farmacia Di Mino, Farmacia Romano, Farmacia Baio, Farmacia Indelicato, Farmacia Buscaglia (Giuliana, PA), Farmacia Minacori Giuseppe, Parafarmacia/Farmacia Terrana.