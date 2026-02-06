La droga nel mandamento mafioso di Porta Nuova: 19 condanne

Il Gup del tribunale di Palermo ha condannato 19 imputati di un troncone del cosiddetto blitz dei 181, la maxioperazione dei carabinieri e della polizia che, lo scorso anno, porto’ appunto a 181 misure cautelari. Si tratta di coloro che, in particolare, rispondevano di reati collegati al traffico e allo spaccio di stupefacenti, compiuti nel mandamento di Porta Nuova, dove Cosa nostra avrebbe dato le “autorizzazioni” e “calmierato i prezzi”, imponendo le tariffe di vendita al dettaglio e al minuto. Per queste ragioni sono state contestate le aggravanti dell’agevolazione e del metodo mafioso: in sede di giudizio pero’ per alcuni queste contestazioni sono saltate.

Solo due gli assolti, Kevin Chiarello e Concetta Selvaggio. La sentenza e’ stata emessa col rito abbreviato, dunque gli imputati hanno avuto lo sconto di pena di un terzo. Vent’anni li ha avuti Francesco Zappulla, che avrebbe gestito il “sistema”, anche reprimendo alcuni dissensi con metodi brutali e pestaggi.

Per il resto le condanne sono state inflitte a Luigi Abbate, che ha avuto 3 anni, un mese e 10 giorni; Gaspare Aruta, 4 anni 6 sei mesi; Salvatore Bagnasco, 10 anni e 4 mesi; Giuseppe Campisi, 15 anni; Salvatore Carista, 10 anni, un mese e 10 giorni; Andriy Carollo, Giovanni Chiarello, Salvatore D’Amico e Luigi Verdone, 10 anni e 2 mesi a testa; Giuseppe Cutino 7 anni, in continuazione con una precedente condanna; Luca Giardina, 4 anni, 11 mesi e 7 giorni, in continuazione; Fabio Diego La Dolcetta 5 anni; Filippo Maniscalco 19 anni e 4 mesi (in continuazione); Gaspare Rizzuto 13 anni e 4 mesi; Nunzio Selvaggio 10 anni e 4 mesi; Vincenzo Selvaggio 19 anni, 10 mesi e 20 giorni; Antonio Sorrentino 9 anni e 4 mesi; Giuseppe Sparacio 1 anno e 4 mesi. Saranno risarcite le parti civile: Sportello di solidarieta’, Federazione antiracket, Centro Pio La Torre, Solidaria, Sos Impresa, Associazione Quarto Savona 15.